        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:30
        Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.Y. yönetimindeki 34 HD 9974 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında V.D'nin kullandığı 34 GOB 008 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

