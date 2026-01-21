Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyüyk ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyüyk ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine araca operasyon düzenledi.


        Yapılan aramada, 100 bin boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bilecikli judoculardan Türkiye derecesi ve Süper Lig başarısı
        Bilecikli judoculardan Türkiye derecesi ve Süper Lig başarısı
        Bilecik'te köylerde trafik güvenliği eğitimi
        Bilecik'te köylerde trafik güvenliği eğitimi
        AK Parti Bilecik'te İl Yürütme Kurulu Toplantısı
        AK Parti Bilecik'te İl Yürütme Kurulu Toplantısı
        Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı toplantısı
        Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı toplantısı
        BŞEÜ'den uluslararasılaşma hamlesi
        BŞEÜ'den uluslararasılaşma hamlesi
        Bilecik'te bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi
        Bilecik'te bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi