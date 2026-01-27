Habertürk
        Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar görevine başladı

        Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar görevine başladı

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erdem Çağlar, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:58
        Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar görevine başladı
        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erdem Çağlar, görevine başladı.

        Çağlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı emrine atanan Gökalp Şener'den görevi törenle devraldı.

        Emniyet binasının önündeki törenin ardından Çağlar, personeli selamlayarak makama geçti.

        Burada bir süre Şener ile sohbet eden Çağlar, daha sonra Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

        Vali Sözer, görev yaptığı süre boyunca Bilecik'te asayiş ve güvenliğin temininde sergilediği başarılı çalışmalar ve hizmetleri için Şener'e teşekkür ederek, göreve başlayan Çağlar'a kentin huzur ve güven ortamının güçlenmesi yolundaki çalışmalarında başarılar diledi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

