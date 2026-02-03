Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Erdi Demirsoy'un cenazesi Bilecik'te defnedildi

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un (35) cenazesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Erdi Demirsoy'un cenazesi Bilecik'te defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un (35) cenazesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Demirsoy'un cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

        Demirsoy'un cenazesi, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        Törene, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Demirsoy'un ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Bu arada, Demirsoy'un otomobil satın almak için Antalya'ya yolculuk ettiği öğrenildi.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Antalya'daki otobüs kazasında ölen Sudem, toprağa verildi
        Antalya'daki otobüs kazasında ölen Sudem, toprağa verildi
        Antalya'daki otobüs kazasının acısı Bilecik'e de ulaştı Üniversite öğrencis...
        Antalya'daki otobüs kazasının acısı Bilecik'e de ulaştı Üniversite öğrencis...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudem Çakmak'ın cenazesi de...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudem Çakmak'ın cenazesi de...
        Kaldırıma park araç sürüsüne tepki geldi
        Kaldırıma park araç sürüsüne tepki geldi
        Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Bilecik'te asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi
        Bilecik'te asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi