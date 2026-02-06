Bilecik'te 1265 kanatlı hayvana el konuldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hayvan pasaporu ve veteriner hekim sağlık raporu olmadan sevk edilen 1265 kanatlı hayvana el konuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dodurga beldesinde yol kontrolünde Z.D. idaresindeki 34 BC 4010 plakalı kamyoneti durdurdu. Kontrolde, araç kasasında 1265 kanatlı hayvanın hayvan pasaportu ve veteriner hekim sağlık raporu olmadan sevk edildiği belirlendi. Jandarma araç sahibine, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 52 bin 720 lira idari para cezası uygularken, kanatlı hayvanlara da el koydu.

