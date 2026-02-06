Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:53
        Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
        Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü. 2026 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ve meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, İmar Komisyonu'ndaki vatandaşların dilekçeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Tekin, yaptığı açıklamada, alınan kararaların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

