        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te zabıta ekiplerinden denetim

        Kaynak
Anadolu Ajansı
Giriş: 11.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:25

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:25
        
        Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı öncesinde kentteki fırın ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, halkın sağlığı için görevini sürdüren zabıta ekiplerinin, başta genel temizlik kuralları olmak üzere, işyeri ruhsatı, evrak kontrolü, ürünlerin saklama şartları, satışa sunulan et ve et ile un ve unlu mamul ürünlerinin uygunluğunun denetlendiği bildirildi.

        İş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekiplerin, son kullanma tarihi geçmiş sakatatlara el koyarak, ceza işlemi uyguladığı kaydedildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

