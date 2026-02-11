Bilecik'te zabıta ekiplerinden denetim
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı öncesinde kentteki fırın ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, halkın sağlığı için görevini sürdüren zabıta ekiplerinin, başta genel temizlik kuralları olmak üzere, işyeri ruhsatı, evrak kontrolü, ürünlerin saklama şartları, satışa sunulan et ve et ile un ve unlu mamul ürünlerinin uygunluğunun denetlendiği bildirildi.
İş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekiplerin, son kullanma tarihi geçmiş sakatatlara el koyarak, ceza işlemi uyguladığı kaydedildi.
