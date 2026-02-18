Bilecik'te tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda kişiye faiz karşılığında borç vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, S.M. ile M.M, yakalandı. Operasyonda ayrıca çeşitli dijital materyaller ile alacak verecek bilgilerinin not edildiği defter ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
