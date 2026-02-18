Canlı
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:44
        Bilecik'te tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda kişiye faiz karşılığında borç vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, S.M. ile M.M, yakalandı. Operasyonda ayrıca çeşitli dijital materyaller ile alacak verecek bilgilerinin not edildiği defter ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

