        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        M.E.İ. (63) yönetimindeki 16 BIU 540 plakalı minibüs, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Dömez köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı minibüs şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

