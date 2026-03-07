Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te çöken toprak yol ulaşıma kapandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sağanak nedeniyle toprak yol çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Bilecik'te çöken toprak yol ulaşıma kapandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sağanak nedeniyle toprak yol çöktü.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol ekipleri, Dombayçayırı köyü barajı çevresindeki toprak yolun yağış sebebiyle çöktüğünü tespit etti.

        Ekipler, duba ve ikaz işaretleriyle kara yolunu ulaşıma kapattı.

        İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolda onarım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

