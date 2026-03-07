Bilecik'te çöken toprak yol ulaşıma kapandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sağanak nedeniyle toprak yol çöktü. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol ekipleri, Dombayçayırı köyü barajı çevresindeki toprak yolun yağış sebebiyle çöktüğünü tespit etti. Ekipler, duba ve ikaz işaretleriyle kara yolunu ulaşıma kapattı. İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolda onarım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

