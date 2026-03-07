Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bilecik'te iftar programına katıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bilecik'te iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bilecik'te iftar programına katıldı.


        Alfatlı, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki organizasyonda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda bulunduğunu hatırlattı.

        Saldırılarda ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan bir ilkokulda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Alfatlı, şunları kaydetti:

        "Onlar, Gazze'de 10 binlerce çocuğumuzu, kadınımızı ve yaşlımızı, dünyanın gözünün içine baka baka şehit ettiler, katlettiler. 1947'den beri de katlediyorlar. Son olarak, 100 binden fazla insanımızı, Müslümanı, çocuğu, kadını ve yaşlıyı, orada, katil ve Siyonist terör örgütü İsrail şehit etti, katletti."

        Alfatlı, saldırılara dünyanın sessiz kaldığını savundu.

        BBP İl Başkanı Gökmen Apar'ın da katılımcılara hitap ettiği programa, partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

