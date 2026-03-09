Canlı
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te evin çatısında yangın söndürüldü

        Bilecik'te müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:53
        Bilecik'te evin çatısında yangın söndürüldü

        Bilecik'te müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


        Küplü köyünde E. A'ya ait 3 katlı müstakil evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

