        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te bir kuyumcuyu soydukları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 19:25 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 Mart'ta, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının soyulması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, kiralık otomobille geldikleri iş yerinin kepengini, kopyaladıkları elektronik kumandayla açtıkları, daha sonra camı balyozla kırarak içeriden 6,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen zanlılar E.İ.A. (21), Y.K. (25), A.E. (24) ve B.K. (20), yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Olaya karıştığı düşünülen diğer zanlılar O.Ö. (22), D.T. (32) ve K.B'nin (20) yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Bir grup şüpheli, söz konusu dükkana 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı kapıyı balyozla kırarak girmişti.

        Zanlılar, bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

