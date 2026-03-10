BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Mehmet Bülbül görevine başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Bülbül görevine başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dekanlıkta düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı.



Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Rektör Kaplancıklı, görevini yürüttüğü süre boyunca fakültenin gelişimine sunduğu katkılar ve özverili çalışmalardan dolayı eski BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel'e teşekkür etti.



Kaplancıklı, yeni dekan Prof. Dr. Bülbül'e çalışmalarında başarılar diledi.

