        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Kızılay gönüllüleri fidanları toprakla buluşturdu

        Bilecik'te, Kızılay tarafından oluşturulan hatıra ormanına üniversite öğrencilerince ek fidan dikildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kızılay Kulübünce organize edilen programda, üniversite öğrencileri, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy mevkisindeki Kızılay Hatıra Ormanı'na 150 sedir fidanı dikti.

        Türk Kızılay Bilecik Şubesi Başkanı Şahin Kurt, yaptığı konuşmada, fidan dikmenin önemine dikkati çekti.

        Dikilen fidanların korunması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren Kurt, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

        Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ise kentte geçen yaz büyük çaplı orman yangınlarının yaşandığını hatırlattı.

        Bu yangınlardan yaklaşık 12 bin hektar ormanlık alanın etkilendiğini bildiren Akbulut, "Biz de buraları yeniden yeşertmek için ant içtik. Buraların 11 bin hektarında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Büyük bir kısmını da tohumla gençleştiriyoruz. Şu anda çimleniyorlar. Yurdumuz, cennetten bir mekan." dedi.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

