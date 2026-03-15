Bilecik'te kasten yaralama suçundan çoban tutuklandı

Bilecik'te, koyun otlatırken kendisine saldıran köpeklere ateş ettiği sırada kişiyi yaralayan çoban tutuklandı.



Merkez Gökpınar köyünde Y. İ, küçükbaş hayvanları otlattığı sırada S.Y’ye ait çoban köpeklerinin kendisine saldırması üzerine köpekleri uzaklaştırmak amacıyla yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.



Saçmaların isabet ettiği S.Y. ayağından yaralandı. Yaralanan S.Y, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Gözaltına alınan Y.İ, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklandı.







