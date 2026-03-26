        Bilecik'te yükümlüler 700 fidanı toprakla buluşturdu

        Bilecik'te, denetimli serbestlik kapsamında bulunan 15 yükümlü, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle 700 selvi fidanı dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle, Başköy mevkisindeki Adalet Ormanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yükümlüler, selvi fidanlarını toprakla buluşturup can suyu verdi.

        Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, AA muhabirine, kurum olarak Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün düsturuyla hareket ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda 15 yükümlüyle Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı anısına 700 selvi fidanı diktiklerini dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

        "Geçen sene bu arazide 1000'e yakın ağaç dikmiştik. Onların da yeşerdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Yükümlüler, burada topluma ya da mağdura verdikleri zararı kamu hizmeti yaparak tazmin ediyorlar. Ayrıca bu çalışmaları 'geleceğe miras bırakmak' düşüncesiyle yaptıkları için de huzur buluyorlar."

        Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
