Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, 91 yaşındaki şehit babasını misafir etti
Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 91 yaşındaki babasını makamında misafir etti.
Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 91 yaşındaki babasını makamında misafir etti.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vanlı, 1976 yılında İstanbul'da göreve giderken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı makamında ağırladı.
Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan Bayır'ı kapıda karşılayan Vanlı, sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi.
Büyüklere her zaman minnet ve şükran duyduklarını ifade eden Vanlı, "Unutmayalım ki, geçmişin tecrübesi, geleceğin yol göstericisidir. Şehit babamızın hayır dualarını aldık. Şehidimizin emaneti Osman amcamıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledik. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik." dedi.
