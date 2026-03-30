        Bilecik Haberleri

        Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, 91 yaşındaki şehit babasını misafir etti

        Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 91 yaşındaki babasını makamında misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:05 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vanlı, 1976 yılında İstanbul'da göreve giderken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı makamında ağırladı.

        Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan Bayır'ı kapıda karşılayan Vanlı, sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi.

        Büyüklere her zaman minnet ve şükran duyduklarını ifade eden Vanlı, "Unutmayalım ki, geçmişin tecrübesi, geleceğin yol göstericisidir. Şehit babamızın hayır dualarını aldık. Şehidimizin emaneti Osman amcamıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledik. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te simit ve poğaçaya zam geldi
        Bilecik'te simit ve poğaçaya zam geldi
        Söğütspor'da tehlike çanları çalıyor
        Söğütspor'da tehlike çanları çalıyor
        BŞEÜ'den meraların iklim değişikliğine karşı korunmasında önemli adım
        BŞEÜ'den meraların iklim değişikliğine karşı korunmasında önemli adım
        Bilecik'te trafik denetimleri aralıksız sürüyor
        Bilecik'te trafik denetimleri aralıksız sürüyor
        Pazaryeri'nin sesi Gaziantep'te yükseldi
        Pazaryeri'nin sesi Gaziantep'te yükseldi
        Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi oldu
        Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi oldu