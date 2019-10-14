Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar

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Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasında iki takım sahaya "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile çıktılar.

Bilecik 1. Amatör Lig 4'üncü haftasında Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan Vezirhanspor Gölpazarı Belediyespor maçı öncesi futbolcular Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini göstererek, "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile sahaya çıktılar. Müsabaka 11'lik sonuçla devam ederken, ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Gölpazarı Belediyespor ataklara dayanamayan Vezirhanspor maçı 41 kaybetti.

Öte yandan Vezirhansporlu futbolcular maç öncesi Türk bayrağı açması tribünlerinde ayakta alkışlanmasına sebep oldu.

BİLECİK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:31

YATSI 19:49

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