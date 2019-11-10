Osmaneli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi

Osmaneli Hükumet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşuyla başladı. Saat 9'u 5 gösterdiğinde ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hükumet Konağı önünde düzenlenen törenin sona ermesinin ardından program Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulun salonunda Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu programla devam etti. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hamza Kaan Eroğlu bir konuşma yaptı.

Eroğlu, “Milletimiz için 10 Kasım bir yas günü olduğu kadar Türkiye cumhuriyetiyle yaşayacak olan Atatürk'ü anma ve anlama günüdür. O'nu anıyor ve anlamaya çalışıyoruz. Anlamamız gereken en değerli nokta da Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği cumhuriyete yön veren kurucu ilkelerdir. Savaş sonrası yaptığı inkılaplarla, bir yandan genç Türkiye'nin oturması gerektiği temelleri gerçekleştirmiş, bir yandan da ülkemizin modem ülkeler seviyesine çıkması için milletiyle birlikte, ondan aldığı güçle büyük bir enerji harcamıştır. Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz devlet adamı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir, buna hiç şüphe yoktur" dedi.

Programda daha sonra gelen misafirlere slâyt gösterisi yapılarak Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Atatürk’ün sevdiği türkülerin öğrenciler tarafından seslendirilmesiyle sona erdi.

BİLECİK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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