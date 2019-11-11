Minikler Ata’sını unutmadı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümünde Ata’yı andılar.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan okulun gösteri salonunda düzenlenen etkinlikte Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Bilginler Sınıfı’nın minik öğrencileri şarkılar ve koreografi gösterileri sonrası oluşturulan Atatürk köşesine çiçekler bıraktılar. Ardından Atatürk’le ilgili şiirler okuyana minikler dinleyenleri mest etti.

BİLECİK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.