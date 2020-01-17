Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu

Panama'da katliam gibi ayin! Hamile anne ve çocukları öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 20192020 eğitimöğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Tekin, öğrencilerle karne heyecanını paylaşarak öğrencilere ikinci dönemde başarılar diledi. Tekin, "Bugün 20192020 eğitimöğretim yılı ilk dönemini sonlandıran öğrencilerimizin karne heyecanlarını paylaştık. Pazaryeri Belediyesi olarak ara tatil süresince öğrencilerimize hafta içi her gün saat 14.00'da Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde 'Çocuk Sineması Günleri' düzenledik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

BİLECİK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.