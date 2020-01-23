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Türkiye'de hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri Bilecik'ten ''Gelecek için çevre dostu tarım'' ...

İHA

Türkiye'de, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''Gelecek için çevre dostu tarım'' projesi, hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri oldu.

Türkiye'de hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri Bilecik'ten ''Gelecek için çevre dostu tarım'' projesine hibe Bilecik Valisi Bilal Şentürt; "Toprak bizim için çok önemli servet ve kaynak"

Türkiye'de, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''Gelecek için çevre dostu tarım'' projesi, hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri oldu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''Gelecek için çevre dostu tarım'' projesinin kapanış programına katıldı. Vali Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, belediye başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, farklı ülkelerin kendi birikimlerini birbirlerine aktarmaları bakımından bu tür projelerin önemli olduğunu belirtti.
''Gelecek için çevre dostu tarım'' projesinin anlamlı bir proje olduğu vurgusunu yapan Vali Şentürk, şunları kaydetti:
''Bilecik sanayi kentinin yanında tarımda da Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer alıyor. Özellikle tarımsal ürün çeşitliliği ve toprak kullanımı bakımından verimli bir bölgeyiz. O yönüyle de kullanımı sağlarken geleceği de düşünmek zorundayız. Toprak bizim için çok önemli servet ve kaynak. Toprağı koruyabilmek ve kirlenmeden gelecek nesillere taşınabilmesini sağlamak önemli bir görevimiz. İnsanların beslenmeye ihtiyacı var ama beslenmek içinde toprağa ihtiyacı var. Toprağın temiz kullanılması gerekir ki, sağlığımızı da koruyabilelim. Toprakla ve tarımla iştigal eden insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken bir boyut var. Bu sadece projeyle başlayıp, bitecek konu değil. Bu bilgi ve birikimlerin sahaya aktarılması gerekir. Daha çok kazanmakla sürdürülebilir kazanca sahip olmak arasındaki dengeyi sağlamalıyız. Değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz.''
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da toprağın korunması ve su kaynaklarının yerinde kullanılması, çiftçilerin doğru olarak bildiği yanlışların değiştirilmesi adına projenin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enformatik Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Emre Dandıl ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Levent Burgu'nun proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapmasıyla program sona erdi.
Türkiye'de hibe almaya hak kazanan 26 proje arasına girdi
Bilecik Valiliği, Şeyh Edebali Üniversitesi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova, Centro Operatıvo E De Tecnologıa De Regadıo Assocıacao Portekiz, Kmetısjsko Gozdarskı Zavod Marıbor Slovenya, Savjetodavna Sluzba Hırvatistan, Asocıacıon Agrarıra Jovenes Agrıcultores Asaja Granada İspanya'nın proje ortağı olduğu ''Gelecek için çevre dostu tarım'' projesinin Türkiye'de hibe almaya hak kazanan 26 proje arasına girerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 150 bin Euro hibe kazanmıştı.

BİLECİK

23 Ocak 2020 Perşembe

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