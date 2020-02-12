Bilecik'te ‘Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi’ verilecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik'te ‘Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi’ verilecek

İHA

Bilecik'te ‘Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi’ verilecek.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl başlayan kodlama eğitimlerine bir yenisi olan 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi’ 230 Mart tarihleri arasında 5 haftada 4'er saatlik eğitimler şeklinde verilecek.
Konu hakkında açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Taş, "‘Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi’ adıyla verilecek eğitimde, elektronik sensör ve ekipmanlarla arduino projeleri geliştirilerek hem sensör ve ekipmanların görevleri uygulamalı olarak anlatılacak, hem de öğrenilen kodlama becerileri geliştirilecek. Tüm meslek gruplarından kursiyerlere açık olacak eğitimde, kodlamanın ne olduğu, algoritma mantığı, programlamanın temelleri ve temel kontrol yapıları gibi konularda detaylı bilgiler verilecek. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan kursla ilgili detaylı bilgiye BŞEÜ EDMEM’in internet sitesinden ulaşılabilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı
Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret
Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor
Bilecik'te 5 bin 813 kişi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildi İŞKUR İl Müdürü. Ayhan Tozan; "Kadın, genç ve engelli istihdamı çok önemli" "2020 yılında 4 bin kişilik meslek edindirme kurs ve kurs bitiminde istihdamın garanti" "Bu yıl imalat sanayisine daha çok ağırlık vereceğiz"
YEREL HABERLER Bilecik'te 5 bin 813 kişi İŞKUR vasıtasıyla işe ...
"O koltukta oturamaz" haberine, AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan tepki geldi
YEREL HABERLER "O koltukta oturamaz" haberine, AK Parti İl Başkanı ...
112'yi gereksiz yere meşgul etmeyiniz Bilecik Valisi Bilal Şentürk "112'yi gereksiz aramalar, asılsız ihbarlarla meşgul etmeyiniz" "Çağrıyı ilk değerlendirme sonrası ilgili kurum personelini devreye sokarak, seri şekilde hizmet verme gayesindeyiz"
YEREL HABERLER 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyiniz Bilecik Valisi ...
D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar
YEREL HABERLER D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak ...
Bilecik "244 köye 244 Projesi” çalışması başlatıldı Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar; "Çiftçi ve hayvancılık üzerine geçimi sağlayan çiftçi köylülerimize iyi projeler sunacağız"
YEREL HABERLER Bilecik "244 köye 244 Projesi” çalışması ...
Vali Şentürk'ten Osmaneli OSB ve tarihi konaklarda inceleme
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten Osmaneli OSB ve tarihi konaklarda ...
Masa tenisi kursiyerlerine boza ve helva ikramı
YEREL HABERLER Masa tenisi kursiyerlerine boza ve helva ikramı
AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanından Bilecik’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanından ...
Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı
YEREL HABERLER Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı
Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı ...
U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi
YEREL HABERLER U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi
Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi
YEREL HABERLER Bilecik 2. Amatör Lig kur'aları çekildi
Aracında 6 kilogram 143 gram bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aracında 6 kilogram 143 gram bonzai ele geçirilen ...
Tezgâhların kış meyvesi şampiyonu mandalina
YEREL HABERLER Tezgâhların kış meyvesi şampiyonu mandalina
Araç çarpan çakal tedavi altına alındı Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Her iki arka bacağında kırık tespitinde bulunduk"
YEREL HABERLER Araç çarpan çakal tedavi altına alındı Veteriner ...
Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu
YEREL HABERLER Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine ...
Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 ...
Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı
Bilecik'te 1 kişiyi ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 1 kişiyi ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı
Kuşak terfi sınavında ter döktüler
YEREL HABERLER Kuşak terfi sınavında ter döktüler
Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X