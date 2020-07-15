Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında spor etkinlikleri sona erdi.

İl olarak İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda şehitler anısına düzenlenen halter müsabakalarında dereceye giren sporcular Spor Hizmetleri Müdürü Dilaver Tetik tarafından ödülleri verildi. Ardından Bilecik Edebali Stadından 15 Temmuz günü vatanı için ölüme koşan şehitler anısına 81 ilde eş zamanlı olarak Atletizm Federasyonu'nu tarafından 1000 metre kızerkek atletizm yarışması düzenlendi. Burada da dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve şube müdürleri tarafından takdim edildi.

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