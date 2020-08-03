Bilecik’te trafik kazası 5 kişi yaralandı

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Bilecik’te park halindeki araca çarpan otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bilecik merkeze bağlı bir köyden Pazaryeri ilçesine dönüş yapan 11 UB 169 plakalı otomobil sürücüsü Nedim S., Sorgun Yolu mevkine geldiği esnada yol kenarında park halinde bulunan 54 YA 176 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Nedim S. İle araç içinde yolcu olarak bulunan Nermin K., Necmiye D. Nevin D. ve Hilmi S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.

Öte yandan, otomobildekilerin cenazeden döndüğü öğrenildi.

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