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Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Mahalle sakinlerimize daha sağlıklı ve konforlu bir yol sunuyoruz"

İHA

Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Mahalle sakinlerimize daha sağlıklı ve konforlu bir yol sunuyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından gerçekleştirilen ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.
Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla herkese ulaşma gayretinde olduklarını belirtti. Şahin, belediye başkanlığı olarak mahalle sakinlerinin büyük bir sorunu haline gelen bir çalışmayı sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten sözlerine şöyle devam etti.
"Çalışmaların tamamlanması ile mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu bir yol sunmuş olacağız. Bilecik’in bütün mahalleleri için daha güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde yer alan ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında bağlantı kuran yolda asfaltlama çalışmalarımız başladı. Burada asıl önemli sorun, viraj ya da yolun kötü olmasından ziyade, bir özel mülkiyet olmasıdır. Artı bir durum olarak yolun konforu açısından gereksiz ve riskli virajlar vardı. Bu yüzden burayı daha düzgün ve sağlıklı bir yol haline getirdik. Ayrıca yeni gelişen imar bölgelerinden birisi olan ve nüfusu hızla artan bir bölge olduğu için yolu tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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