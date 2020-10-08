Zirai ilaç ve gübre bayileri denetlendi

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zirai ilaç ve gübre satışı yapılan yerler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi.

Pazaryeri ilçesinde bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik gereği denetimlerini sıklaştıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede zirai ilaç ve gübre satışı yapan bayileri denetledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir tarım için, sahte, ruhsata uygun üretilmeyen bitki koruma ürünlerinin önüne geçmek adına yapılan denetimler hakkında bilgi verdi. Sert, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekiplerimizle Pazaryeri ilçemizde zirai ilaç, tohum, gübre, tarım alet ve makineleri satışı yapan özel ve tüzel bayilere denetimler gerçekleştirdik. Denetlenen ürünlerde sertifika kontrolü yapılarak bayilere kimyasal maddeler içeren zirai ilaçların bilinçsiz kullanımı, ilacın doğru miktarda kullanılması hususunda bilgilendirme yapıldı" dedi.

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