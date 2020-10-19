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Bilecik'te, Özel İdare tarafından Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'İn Yenipazar İlçesinde Özel İdare tarafından Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ederken, yolun önümüzdeki ay içinde biteceği öğrenildi. Yapılan çalışma ile yol platformu genişletilerek sürüş güvenliği arttırılırken, sürücüler yapılan yoldan memnuniyetleri dile getirdiler.

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