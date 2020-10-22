S plaka okul ve fabrika servisleri denetimi

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından S plakalı okul ve fabrika servislerinde denetim yapıldı.

Korona virüs (Covit19) ile mücadele çalışmaları kapsamında araçlarda birçok başlıkta incelemelerde bulunan ekipler, salgınla mücadelede belirlenen kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

Araçlarda hijyen denetimi, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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