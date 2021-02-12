Vali Şentürk, ''112 Günü'' kapsamında Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları kabul etti

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ''112 Günü'' kapsamında Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan kurum çalışanlarını makamında kabul etti.

Vali Şentürk, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Barış Kalın ve personeli ile 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin günlerini kutlayarak başarılar diledi.

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