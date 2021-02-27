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Kore Gazisi Refik Özberber, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı

İHA

Kore Gazisi Refik Özberber, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıl şubat ayında hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore Gazisi Refik Özberber, kabri başında anıldı.
Pazaryeri İlçe Kabristanlığında Refik Özberber'in yakınları, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başkanı İsmail Topal, gaziler ve gazi yakınları tarafından dualar edip Kuran'ı Kerim okudu.
Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği İsmail Topal "Geçen sene vefat eden Refik amcamızı defnettikten sonra her sene ziyaretine geleceğimize söz vermiştik. Bu sene 1’inci yılında pandemi koşullarına uygun sınırlı koşulda üyelerimizle mezarını ziyaret edip Yasini Şerif okuttuk. İnşallah hastalığın bitip daha kalabalık bir şekilde ziyaret etmek dileğiyle. Bizleri her zaman yalnız bırakmayan Zekiye Tekin başkanımıza Refik amcanın oğulları İbrahim ve Orhan Özberber'e teşekkür ederiz" dedi.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de Kore Gazisi Refik Özberber'i kabri başında dua ederek, "Refik amcamız ilçemizin kaybettiği değerli bir insan, ilçemizde herkes tarafından sevilen nadide bir insandı. Vefatının 1’inci yılında Kore Gazisi Refik Özberber'e Allah'tan rahmet, ilçemize ve yakınlarına baş sağlığı dilerim" dedi.

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