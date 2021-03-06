Köy muhtarının örnek davranışı gelenek oldu İlçeye inemeyen yaşlılar da düşünülerek köyde pazar kurulmaya başlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde, pandemi dolayısı ile ilçeye inemeyen 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamak için özel pazar kuruluyor.

Köydeki yaşlılar, Muhtar İsmail Oruç tarafından kurdurulan pazarda diğer vatandaşlar gibi güven içinde rahatlıkla alışverişini gerçekleştiriyor. Kınık köyündeki gençler ile birlikte pandemi süreci boyunca köylülerin her türlü alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan Muhtar İsmail Oruç, geçtiğimiz aylarda birkaç pazarcı esnafı ile anlaşarak pazar kurmaları için iletişime geçmişti. Muhtarın çağrısına kulak veren pazarcı esnafı pandemi süreci ile Kınık köyünde pazar kurmaya hala sürdürürken köy halkı köylerinde pazar olmasından çok memnun.



"Köylümüz hafta pazarcılarımızın gelmesini bekliyor ve alışverişlerini yapıyorlar"

Kınık Köyü Muhtarı İsmail Oruç, “Pandemi sürecince köyümüzdeki yaşlı vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını köyümüzdeki gençler ile karşıladık. Yaşlılarımızın sorunlarını ihtiyaçlarını gençlerimizin yardımı ile karşıladık. Birkaç ay önce pazarcı esnaflarımızdan bir kaçından rica ederek köyümüze gelmeleri ve tezgâh açmaları konusunda ricacı olduk. Onlar da bizleri kırmayarak pandemi sürecince köylü vatandaşlarımızın ihtiyacı için köyümüzde tezgâh açarak pazar kurmaya başladılar. Köylümüz bu durumdan çok memnun her hafta pazarcılarımızın gelmesini bekliyor ve alışverişlerini yapıyorlar. Pandemi sürecinde köylümün ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olan başta köy gençlerimize ve pazarcı esnafımıza bizleri kırmayarak köyümüze geldiği için köylüm adına teşekkür ediyorum” dedi.

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