81 ilde 81 bilim söyleşisine katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker İnam, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında düzenlenen "81 İlde 81 Bilim Söyleşisi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. İlker İnam, TÜBİTAK'ın davetiyle Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında oluşturulan "81 İlde 81 Bilim Söyleşisi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen etkinlikle Doç. Dr. İlker İnam 2Matematik ne işe yarar ki ?' başlıklı 2 saatlik bir sunum gerçekleştirdi. 250 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuk olarak öğrencilerle sohbet etti.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlandığı sorucevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.