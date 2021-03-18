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Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü töreni

İHA

Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü töreni

Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkan Vekili Hakkı Elmas ile Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Durak, yaptığı konuşmada, 18 Martın Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Anadolu'nun dış güçlerin hain emelleri doğrultusunda parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gün olduğunu söyledi.
Şehitlerin yüzlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiklerini ifade eden Durak, ''Onlar ki, Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ederken destanlaştılar, aynı zamanda anıtlaştılar. Türk vatanın kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk milletinin bayrağının şanını canından üstün tutan şehitlerimiz ne mutlu size ki en kutsal emanetinizi aldığınız gibi lekesiz ve tertemiz sahibine ulaştırdınız. Kahraman şehitlerimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Vatan için en kutsal varlığını, canını veren yiğit şehidimin manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek, emanetini daima yükseklere taşıyacağız'' diye konuştu.
Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Vali Şentürk, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Elmas, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.
"Ne şehitler tepesi boş kalacak, ne de aziz milletimiz esaret zincirine bağlanacak"
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua okundu. Daha sonra Vali Şentürk, şehitlik defterini imzalayarak, "Aziz şehitlerimiz, mübarek dedelerimiz, alnı öpülesi kardeşlerimiz, kahraman komutanlarımız; her biriniz sıcacık yatağınızı, ananızı, babanızı, yârinizi, evlatlarınızı ve hatta doğup büyüdüğünüz memleketlerinizi, vatan dediğimiz ata emaneti toprakları korumak için ardınızda bıraktınız. Gözünü kan bürümüş düşman, garbın afakını çelik zırhlarıyla sararken, siz sevdiceğinizin yaşmağıyla yaranızı sardınız, Dönmeyi düşünmediniz. Tek düşündüğünüz, vatan, bayrak, ittihat ve namustu. Devirler değişti, çağlar değişti, fakat değişmedi alın yazımız. Ne alemde şer, ne Oğuzda ar tükendi. Evvel Allah'ta tükenmeyecek. Ne şehitler tepesi boş kalacak, ne de aziz milletimiz esaret zincirine bağlanacak. Emanetiniz bize, bizden evlatlarımıza evlatlarımızdan torunlarımıza, al bayrağımızın gölgesinde tertemiz temsil edilecek. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun" dedi.
Vali Şentürk daha sonra eşi Münevver Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile birlikte 1999 yılında askerlik görevini yerine getirirken Adana Jandarma Bölge Komutanlığında şehit olan Mehmet Bilgin'in merkez Taşçılar köyünde yaşayan babası Nejdet ve annesi Fatma Bilgin'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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