81 ilin milli eğitim müdürleri telekonferans yoluyla bir araya geldi

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya telekonferans yoluyla katıldı.

81 ilin Milli Eğitim Müdürleri, Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya telekonferans yoluyla katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Akyol, "81 ildeki tüm il müdürleri Bakan Yardımcısı Mahmut ÖZER başkanlığında telekonferans yoluyla yapılan toplantıya katıldılar. Toplantıda il müdürlerimiz kendi illeri hakkında bilgilendirme yaparken, 'Mesleki Eğitimde 1.000 okul' projesi hakkında konuşuldu" dedi.

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