En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te kontrolden çıkan ticari araç toprak tepeciğe çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza; SöğütBozüyük karayolu Alibeydüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 26 BN 527 ticari araç sürücüsü Ç.Ç., Alibeydüzü Köyü mevkiine geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan tepeciğe çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.