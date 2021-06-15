Bilecik'te son günlerde motosiklet kazaları arttı Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde seyir halindeki Yunus Ş. idaresindeki 11 AAR 017 plaka motosiklet ile karşı yönden gelen Adem D. yönetimindeki 11 AV 403 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan devrilen motosiklet sürücüsü Yunus Ş., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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