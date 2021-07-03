Bilecik Suuçtu Şelalesinin büyüleyici güzelliği Vali Bilal Şentürk; "Kayaların içerisinde yer alan bir bu doğa harikasını insanların yaşamalarını ve görmelerini arzu ediyoruz" "Bilecik doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ilimiz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı Köyü'nde bulunan Suuçtu Şelalesinden övgü dolu sözlerle bahsederek, "Anlatıldığından öte, görülmeye değer. Son derece büyüleyici doğal güzellikler var. İnsanların bu güzellikleri yaşamalarını ve görmelerini arzu ediyoruz. Kayaların içerisinde yer alan bir doğa harikası burası" dedi.



Vali Bilal Şentürk, Yenipazar ziyaretinde Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ve beraberindekilerle bir süre görüşerek, ilçede devam eden çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte ilçe pazarını ve esnaf ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Şentürk, esnaflardan ve vatandaşlardan pandemi ile mücadelede olduğu gibi kademeli normalleşme döneminde de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.



"Kayaların içerisinde yer alan bir doğa harikası burası"

Yenipazar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yukarıçaylı köyü sınırları içinde yer alan 50 ve 30 metre kayalıkların arasından dökülen Suuçtu Şelaleri'nde incelemede bulunan Vali Şentürk, ''Yeşil tabiatın içerisinde güzel bir seyirlik ve dinlenilebilecek doğa harikası mekan. Bilecik doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ilimiz. Son derece büyüleyici doğal güzellikler var. İnsanların bu güzellikleri yaşamalarını ve görmelerini arzu ediyoruz. Kayaların içerisinde yer alan bir doğa harikası burası.'' dedi.



13 bin dekar civarında tarım arazisini sulayacak Yukarıçaylı Barajında inceleme

Kaymakam Kurt ve beraberindekilerle birlikte 13 bin dekar civarında tarım arazisini sulayacak Yukarıçaylı Barajında incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Şentürk, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, sorunları, ihtiyaçları yerinde görmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak istediğini dile getirerek, ''Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanacağız. Bizler buraya talepleri değerlendirmek ve doğrudan talepleri almak için geliyoruz. Öncelikli konuları tespit edip, doğru adımlar atmak istiyoruz. Köyden beklentileri arttırmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz'' dedi.

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