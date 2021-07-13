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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS’de dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi

İHA

LGS’de dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2021 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) dereceye giren öğrencilere tablet hediye etti.
Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Sena Kurtulmuş ve Zehra Kale, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. LGS’de dereceye giren öğrencilere başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, "Başarılarınız ile bizleri gururlandırdınız. Sizi yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Öte yandan Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilere Nutuk kitabı ve Türk bayrağı da hediye etti.

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