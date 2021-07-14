Karaköyspor ile ilçe kurum amirlerinin futbol karşılaşmasında dostluk kazandı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görevli kurum amirleri, Bilecik 2. Amatör Liginde futbol oynayan Karaköyspor ile dostluk maçı oynadı.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak’ın da katıldığı ve Karaköy halı sahasında oynanan futbol karşılaşmasında kurum amirleri ile Karaköyspor 3 3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Kaymakam Çırak ve kurum amirleri, Karaköy’deki Kur’an kursu öğrencilerini de ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çekindiler. Köy Muhtarı Necmettin Kayacık, Karaköyspor Başkanı İsmail Sert Kaymakam Berker Çırak’a ve kurum amirlerine teşekkür etti.

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