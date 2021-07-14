Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe merkezinde yapımı hızla devam eden Çarşı Meydan Projesini yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi, Dr. İsmail Bakkalcıoğlu Caddesi, Hatip Lütfü, Şevket Usta ve İbrahim Hoca sokakları üzerinde, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnaflara 'hayırlı iş' temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek esnafların sorularını yanıtladı. Cemalettin Köklü Parkı’nı da ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Ziyaretler kapsamında Çarşı Meydan Projesi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, şantiye alanını gezerek, projenin durumu hakkında bilgi aldı.

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