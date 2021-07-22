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Vali Bilal Şentürk, Bilecik’e veda etti Eski Bilecik Valisi Bilal Şentürk: ''Kendimde ağır bir sorumluluk hissettim''

İHA

Vali Bilal Şentürk, Bilecik’e veda etti Eski Bilecik Valisi Bilal Şentürk: ''Kendimde ağır bir sorumluluk hissettim''

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk'e veda yemeği düzenlendi.
Vali Şentürk, onuruna düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, ömrünün 2,5 yılını Bilecik'te geçirdiğini ve her günü birbirinden son derece kıymetli dolu dolu geçtiğini kaydetti. Bilecik'in potansiyelinin yüksek olan bir il olduğunun altını çizen Vali Şentürk, göreve başlattıktan sonra Gölpazarı ilçesine yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı anektotu anlatarak, ''İlçe ziyareti sırasında uzaktan bir vatandaşımız bana seslendi. 'Ey valim, size söyleyeceğim var' dedi. 'Ben bir çobanım' deyince bende, olabilir 'Çoban olmanız bir şeyi eksik hale getirmez, çobanlık Peygamberlik mesleği, çobanlardan da öğreneceğimiz çok şey var' dedim. Yanına gittiğimde bana bir mani söyleyerek, 'Valide olsan geldiğin yeri unutma' dedi ve bende Bilecik'te görev yaptığım süre içerisinde bu sözü hiç unutmadım” diye konuştu.
''Kendimde ağır bir sorumluluk hissettim''
''Bir cihan imparatorluğunun temellerinin atıldığı Osmanlı'nın ilk başkenti Bilecik'te Vali olarak görev yapmanın getirdiği ağır bir sorumluluk hissettim.'' ifadesinde bulunan Vali Şentürk, şöyle konuştu:
''Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirememekten dolayı pek çok zaman tedirgin olmuşumdur. Pozisyonumun ne olduğunu önemsememeksizin hem sanayicisiyle, hem köy çeşmesinin yanında oturan teyzelerimizle, hem milletvekillerimizle, hem siyasi partilerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla Bilecik'e, daha fazla hizmet etme arayışı içerisinde oldum. Bir idarecinin olmazsa olmazı görev yaptığı yere heyecan katmaktır. Samimiyetle bir işe el attığınızda oradan sonuç çıkarmamak mümkün değil. Bu anlamda Bilecik'in çok geniş potansiyellerinin olduğunu gördüm. Özellikle tarihi misyonuna uygun olması sebebiyle kuruluş ve kurtuluş vasfını daha ön plana çıkartmamız gerektiğini düşündüm. 81 il bu konuda yarışamazdı. Bu mirası gelecek kuşaklara daha bilinçli olarak taşımak, hem kuruluşun hem de kurtuluşun icrasında üzerine düşen görevi layıkıyla yapmış ilde görev yapmanın hazzını yaşamak ayrı bir şey. Hem ekonomik, hem de turizm anlamında da insanımızın faydalanabilmesi bakımından değişik çalışmalarımız oldu.''
Bileciklileri bir arkadaş bir kardeş olarak sevdiğini vurgulayan Vali Şentürk, ''Bu topraklarda 2,5 yıl görev yapmaktan çok büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cep telefonumda 20 bine yakın Bilecik'e ait fotoğraf götürüyorum. En iyisini bırakarak çalışmaya çalıştım. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize. İsmi unutulmayanlardan, hoş seda bırakabilenlerden olabildiysek ne mutlu bize. Makamların hiçbirinin baki olmadığını hep biliyoruz. Bize düşen görev, geçmişten ders alacağız, geçmişimizi iyi bileceğiz ki geleceğimize sağlam adımlarla ilerleyelim. Ankara'da bir kardeşiniz var. Hakkınızı helal edin, Allahaısmarladık.'' dedi.
Vali Yardımcıları Yunus Fatih Kadiroğlu ve Rahmi Köse, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkanları, Baro Başkanı Halime Aynur, daire müdürleri, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ile personelin katıldığı yemek, Vali Şentürk ve eşi Münevver Şentürk'ün, katılımcılarla vedalaşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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