Bilecik'te 223 bin 219 kişi aşılandı İki bin kişi aşılanırsa haritada mavi kategoriye geçecek Bilecik'te 18 günde 40 bin kişi aşılandı

Bilecik'te Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında, son 18 günde 40 bin kişi aşı oldu. 223 bin 219 kişi aşılandığı Bilecik, aşılanma oranında Türkiye 10'uncusu olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Covid19'la mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 68 milyon 473 bin 281'e ulaştı. Bilecik'te ise, 130 bin 852 kişi birinci doz, 92 bin 367 kişi ikinci doz olmak üzere toplam 223 bin 219 kişi aşılandı.

Öte yandan nüfusun aşılanma oranında yüzde 73'lerde bulunan Bilecik'te 2 bin kişinin aşılanması halinde aşı haritasında yüzde 75'e ulaşarak, mavi kategoriye geçeceği öğrenildi.

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