Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Gör. Elçin Mustafayev'in 'Birlik Beraberlik' adlı resmi ödüle layık görüldü.
Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması'nda Öğr. Gör. Elçin Mustafayev'in 'Birlik Beraberlik' adlı resmi ödüle layık görüldü. Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Afganistan, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Senegal, Rusya, Fas ve İran olmak üzere, 12 ülkeden katılan 133 sanatçının yer aldığı yarışmada, Öğr. Gör. Elçin Mustafayev'in yaptığı resim '2. Başarı Ödülü'ne değer görüldü. Yarışmanın sonucunda, ödül alan 23 eserin beraberinde, toplam 58 eser sergilenmeye hak kazandı.
Öğr. Gör. Elçin Mustafayev'in ödülü, Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ın katıldığı ödül töreninde takdim edildi.
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