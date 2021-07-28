AK Parti teşkilat üyeleri muhtarı dinledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.
İl Başkanı Yıldırım, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Nail Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve teşkilat üyeleri, Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Heyeti Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar karşılarken, muhtarlar yoğun katılım gösterdi. Muhtarların sorunları dinleyen İl Başkanı Yıldırım,, "Muhtarlar derneğimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ile birlikte bir araya gelerek muhtarlarımızı dinledik. Demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.