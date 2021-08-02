Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay oldu

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine geçmiş dönemde Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığını yürüten Abdullah Ay atandı.

Uzun zamandır Hediye İman'ın Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekilliği görevinin yürüttüğü makama Abdullah Ay atandı. Ay sosyal medya hesabından, "Bakanımız Mustafa Varank'ın tensipleri ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak göreve başladım. Şahsımı bu göreve layık gören sayın bakanımıza, her durumda desteğini esirgemeyen sayın milletvekilimiz Selim Yağcı'ya teşekkürü bir borç bilirim. Sanayide, teknolojide Bilecik'i en üst seviyelere çıkarmak için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcu olsun" dedi.

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