İHA

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. 28 Kasım günü oturduğu Bedi köyündeki evinden sabah evden çıkan ve okuduğu Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşımalı sistem ile gelen 15 yaşındaki Gamze Tüfekçi (15) bir daha evine dönmedi. Gözü yaşlı anne o gün sabahtan derslerine girdiğini öğleden sonradan Gölpazarı'ndan Bilecik'e gittiğini anlatarak kızın en son Adana'dan Ayaz T. isimli bir kişiyle internet üzerinden görüştüğü söyledi.

İHA'nın haberine göre, Bilecik ve Anada polisinin ortaklaşa düzenlediği çalışmada kızın Adana'da olduğu tespit edildi. Genç kız ekipler tarafından bulunurken, annesi Adana'ya çağırıldı. Gözü yaşlı annenin ilk uçakla Adana'ya kızını almaya gideceği aktarıldı.