Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Cengiz T. (34) yönetimindeki kamyonet, Pamukova-İznik kara yolu Osmaneli ilçesi Ericek köyü yakınlarında, Metin K'nin (56) kullandığı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Y'nin (63) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Metin K. ile kamyonet sürücüsü Cengiz T. ve kamyonetteki yolcu Fatih Ö. (39) ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Y'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.