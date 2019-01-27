Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Günay Ö. (27),evinin bulunduğu 10'uncu kattaki balkona çıkarak aşağı atlamak istedi. İHA'nın haberine göre, Günay Ö.'yü fark eden komşuları olayı polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir alırken, polis ekipleri de gençle görüşerek intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Karşısında polisi görünce yeniden balkona çıkarak bileklerini kesmeye başlayan Günay Ö'yü ikna etmek için bu sefer Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü devreye girdi.

Emniyet müdürü yanında 2 polis memuru ile birlikte eve giderek genç adamı ikna etmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay Ö.'nün kestiği bileklerine hemen müdahale ederken, karşısında gazetecileri gören genç adam bileklerinin başkaları tarafından kesildiğini iddia ederek ‘Bileklerimi kestiler’ diye bağırdı.İlk müdahalesi ambulansta yapılan Günay Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.